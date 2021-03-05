Не менее 1,5 тысячи цветочных магазинов будут работать в Подмосковье к 8 Марта

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Не менее полутора тысяч магазинов с цветами будут открыты для посетителей на территории Московской области во время мартовских праздничных дней. Это будут отдельно расположенные торговые точки.

По информации телеканала «360», об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он отметил, что купить цветы для милых дам можно будет как на розничных рынках региона, так и в торговых сетях.

— Многие ярмарки и розничные рынки в регионе предусмотрели дополнительные точки продаж для цветочников, — уточнил Сергей Воскресенский.

По его словам, наибольшей популярностью у покупателей пользуются розы, мимозы и тюльпаны. Причем спросом пользуются и отдельные цветы, и букеты. Свою продукцию предоставляют владельцы личных подсобных хозяйств и предприниматели.

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