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Россия и Белоруссия создадут три центра совместной подготовки военнослужащих
Фото: Минобороны РФ

Россия и Белоруссия создадут три центра совместной подготовки военнослужащих

Ксения Монахова

Политика

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу вместе с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным договорились создать три учебно-боевых центра для совместной подготовки военных обеих стран. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Уточняется, что новые центры будут располагаться в Нижегородской и Калининградской областях России, а также в Гродненской области Белоруссии.

Помимо этого, Шойгу и Хренин обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год. Глава Минобороны России подчеркнул, что крупнейшим совместным учением будет «Запад–2021». Также он пригласил коллег из Белоруссии на Международную конференцию по безопасности, которая состоится уже в 2021 году.

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БелоруссияСергей Шойгуотношения России и Белоруссии
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