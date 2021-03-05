Строительство стартового комплекса «Ангара» продолжится, несмотря на решение суда

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Строительство стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный продолжится, несмотря на решение суда. Об этом заявили в пресс-службе производственно-строительного объединения «Казань».

Отмечается, что компания обжалует решение суда о приостановке строительства второй очереди Восточного. Кроме того, возведение стартового стола для «Ангары» продолжается.

В пресс-службе организации подчеркнули, что иск был подан из-за несвоевременно поданных документов.

— Из-за пандемии мы не смогли вовремя получить необходимую документацию от поставщиков. Но прилагаем все усилия, чтобы в кратчайшие сроки решить эту проблему, — цитирует слова пресс-службы Интерфакс.

Ранее стало известно, что производственно-строительная организация «Казань», которая занимается работами, была привлечена к административной ответственности за продолжение работ до составления актов об устранении ранее выявленных недостатков. Строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на Восточном приостановлено на срок до 90 суток арбитражным судом Амурской области после иска надзорного отдела Минобороны РФ.

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