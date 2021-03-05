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«Очень красивая пара»: Рудова опубликовала фото с Нагиевым
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

«Очень красивая пара»: Рудова опубликовала фото с Нагиевым

Кирилл Николаев

Звезды

Актриса Наталья Рудова выложила новый пост на своей странице в Instagram. Она опубликовала фотографию с актером Дмитрием Нагиевым.

На снимке видно, как Рудова одета в шубу, а на Нагиеве костюм с галстуком. Своей рукой Рудова дотронулась до щеки Нагиева. Под постом актриса оставила загадочную надпись.

— Лучший партнер на свете, — написала Рудова в комментариях к посту.

Многие подписчики подумали, что у актером завязался роман. Они считают, что Рудова и Нагиев являются очень красивой парой.

«Очень красивая пара», «Зайки», «Хороши», — написали поклонники в комментариях.

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Дмитрий НагиевНаталья Рудовафото
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