«Очень красивая пара»: Рудова опубликовала фото с Нагиевым
Актриса Наталья Рудова выложила новый пост на своей странице в Instagram. Она опубликовала фотографию с актером Дмитрием Нагиевым.
На снимке видно, как Рудова одета в шубу, а на Нагиеве костюм с галстуком. Своей рукой Рудова дотронулась до щеки Нагиева. Под постом актриса оставила загадочную надпись.
— Лучший партнер на свете, — написала Рудова в комментариях к посту.
Многие подписчики подумали, что у актером завязался роман. Они считают, что Рудова и Нагиев являются очень красивой парой.
«Очень красивая пара», «Зайки», «Хороши», — написали поклонники в комментариях.
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