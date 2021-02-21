Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Российская актриса Наталья Рудова похвасталась перед поклонниками своим телом. Она опубликовала видео в Instagram-аккаунте, где предстала перед подписчиками в коротких шортах и топе.

На кадрах видны кубики пресса на животе Рудовой и пышная грудь, которую подчеркивает топ на тонких бретельках.

Фото: instagram.com / Наталья Рудова

Ранее актриса в очередной раз удивила своих поклонников откровенным снимком.

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