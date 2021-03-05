«Страшно дрожали руки»: Дайнеко удивила подписчиков фотографией с Тимберлейком
Певица Виктория Дайнеко удивила фолловеров публикацией снимка с американским певцом Джастином Тимберлейком.
— Я не знаю, как мое фото получилось неразмытым, у меня страшно дрожали руки, — подписала фотографию певица.
Подписчики удивились фотографии Дайнеко с западной знаменитостью.
«Где ты его настигла?»; «Джастин как манекен тут выглядит»; «Джастин в шоке»; «Отличная пара»; «Самое крутое фото», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Дайнеко.
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