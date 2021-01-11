«Красивая»: Виктория Дайнеко опубликовала фото в бикини на Мальдивах

Виктория Дайнеко отдыхает на море / Фото: instagram.com/victoriadaineko

Певица Виктория Дайнеко на своей странице в соцсети Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлелась на камнях во время отдыха на Мальдивах. На фото знаменитость показала фигуру в бикини.

— Вы заметили, что почти все фотографии у меня тут в позе лежа? — иронично отметила звезда под кадром.

Ранее она действительно размещала сразу несколько снимков, на которых сфотографировалась в разных ракурсах.

Поклонники артистки оценили фото и написали множество комплиментов.

«Вика, отлично выглядишь. Просто невероятная красотка»; «Красивая»; «Очень симпатично», — отметили в комментариях фолловеры.

Напомним, что в 2004 году, когда Дайнеко было всего 17 лет, она победила на проекте «Фабрика звезд 5». В качестве главного приза певица получила квартиру в Москве. В 2015 году артистка вышла замуж за музыканта Дмитрия Клеймана, от которого родила дочь. Но через два года супруги развелись.

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