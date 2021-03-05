ЦСКА обыграл «Спартак» и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ

Фото: Twitter/ЦСКА

ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 5:1 во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась на «ЦСКА-Арене» в пятницу, 5 марта.

В составе «красно-синих» заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов, Клас Дальбек, Максим Шалунов, Брендэн Лайпсик и Максим Мамин. «Спартак» ответил голом Дмитрия Вишневского.

Таким образом, ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующая игра между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 7 марта.

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