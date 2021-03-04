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Российские лыжницы заняли второе место в эстафете на чемпионате мира
Фото: instagram/yulia_belorukova

Российские лыжницы заняли второе место в эстафете на чемпионате мира

Кирилл Николаев

Спорт

Российские лыжницы заняли второе место в эстафете 4 по 5 километров на чемпионате мира в Оберстдорфе. Гонка прошла в четверг, 4 марта.

В составе сборной России выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Первое место заняла команда Норвегии. Россиянки уступили ей 26,6 секунды. Финские лыжницы замкнули призовую тройку.

Российская команда завоевала третью медаль на чемпионате мира. Ранее Александр Большунов победил в скиатлоне. Также он вместе с Глебом Ретивых взял бронзу в командном спринте.

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