Болельщики признали Александра Головина лучшим футболистом «Монако» в феврале
Болельщики футбольного клуба «Монако» признали Александра Головина лучшим футболистом команды в феврале. Об этом сообщили на сайте монегасков.
Полузащитник сборной России набрал 37 процентов голосов. Он на семь процентов опередил чилийского защитника Гильермо Марипана.
В феврале Головин сыграл пять матчей в чемпионате Франции. Он отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Всего в нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 13 игр в чемпионате и Кубке Франции. Россиянин забил четыре гола и шесть раз отдавал результативные передачи партнерам по команде.
После 28 туров «Монако» занимает четвертое место в чемпионате Франции с 55 очками.
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