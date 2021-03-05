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Болельщики признали Александра Головина лучшим футболистом «Монако» в феврале
Фото: Twitter/ TeamRussia

Болельщики признали Александра Головина лучшим футболистом «Монако» в феврале

Кирилл Николаев

Спорт

Болельщики футбольного клуба «Монако» признали Александра Головина лучшим футболистом команды в феврале. Об этом сообщили на сайте монегасков.

Полузащитник сборной России набрал 37 процентов голосов. Он на семь процентов опередил чилийского защитника Гильермо Марипана.

В феврале Головин сыграл пять матчей в чемпионате Франции. Он отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Всего в нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 13 игр в чемпионате и Кубке Франции. Россиянин забил четыре гола и шесть раз отдавал результативные передачи партнерам по команде.

После 28 туров «Монако» занимает четвертое место в чемпионате Франции с 55 очками.

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футболАлександр ГоловинФК «Монако»
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