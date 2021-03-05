Уголовное дело в отношении экс-силовиков возбудили в Белоруссии

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Уголовное дело в отношении бывших сотрудников силовых ведомств, выехавших за пределы страны и позиционирующих себя как представителей инициативы BYPOL, возбудили в генеральной прокуратуре Белоруссии. Об этом в пятницу, 5 марта, заявили в пресс-службе ведомства.

В числе таких оказался экс-сотрудник прокуратуры Олег Талерчик, а также следователь Игорь Лобан.

— Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Оно направлено в Следственный комитет Белоруссии. Статья предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Уточняется, что в инициативу BYPOL входят экс-сотрудники силовых структур страны, не поддерживающие действующую власть. С помощью различных интернет-ресурсов ее представители распространяют информацию, негативно влияющую на имидж правоохранительных органов Белоруссии, передает ТАСС.

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