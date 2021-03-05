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Лукашенко рассказал о задержании новой группы со взрывчаткой
Фото: Администрация президента РФ

Лукашенко рассказал о задержании новой группы со взрывчаткой

Иван Юминов

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании новой группы, у которой изъяты тротил и пластид. Об этом он рассказал во время общения с работниками мотовелозавода в пятницу, 5 марта.

— И если бы я вам еще рассказал… Это уже Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластида. Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? — передает слова Лукашенко «Белта».

Напомним, в феврале 2021 года, выступая на Всебелорусском народном собрании, председатель белорусского КГБ рассказал, что участники различных групп устраивали подрывы и поджоги государственных учреждений на территории страны. Массовых жертв, по его мнению, удалось избежать благодаря пресечению деятельности этих групп на начальном этапе.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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Александр ЛукашенковзрывчаткаКГБ
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