«Быстрее ад покроется льдом»: Литва ответила на запрос Белоруссии о выдаче Тихановской

Фото: vk.com/svetlanatihanovskaya2020

Власти Литвы не планируют рассматривать и обсуждать запрос Генеральной прокуратуры Белоруссии о выдаче бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Он отметил, что Литва является страной, где могут найти убежище все демократические силы.

— Быстрее ад покроется льдом, чем мы начнем обсуждать требование, — говорится в сообщении пресс-службы МИД Литвы.

Министр добавил, что Тихановскую «режимам» передавать не будут, пишет ТАСС.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановской.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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