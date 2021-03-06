СМИ: Подозреваемого в убийстве задержали в Москве
Россия, Москва, улица Академика Бочвара Карта всех событий
Сотрудники московских правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в совершении убийства.
Как сообщили в субботу, 6 марта, источники телеканала РЕН ТВ, задержанный — 53-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение, суд санкционировал его арест.
Тело убитого, завернутое в пакеты и покрывала, а также обмотанное электрическими проводами, нашли на улице Академика Бочвара. Другие подробности происшествия не приводятся.
Официальные комментарии правоохранительных органов в данной связи не поступали.
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