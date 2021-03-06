Российское рыболовецкое судно загорелось в Японском море

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Пожар вспыхнул на российском рыболовецком судне в Японском море. Об этом в субботу, 6 марта, рассказали в приморском главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в 12 милях на траверзе острова Аскольд горит рыболовецкое судно «Витим».

На борту судна находятся 30 рыбаков, экипаж готовится к эвакуации. Для оказания помощи к терпящим бедствие направлен спасательный буксир «Спасатель Заборщиков», готовится спасательный буксир «Лазурит».

О пожаре на борту оповещены находящиеся в районе происшествия суда. К горящему судну также вылетит вертолет Ми-8 с группой спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда.

В целом в работах по спасению рыбаков задействованы 60 человек и четыре плавсредства, от МЧС России — четыре человека и две единицы техники, сообщает РИА Новости.

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