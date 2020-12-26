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Трое моряков погибли при пожаре на российском судне на Канарах
Фото: Официальный сайт ЗАО «Сахалин Лизинг Флот»

Трое моряков погибли при пожаре на российском судне на Канарах

Юлия Курганова

Происшествия

Трое моряков погибли и четверо пострадали при пожаре, который начался в четверг, 24 декабря, на российском рыболовном траулере «Свеаборг» в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария. Об этом в пятницу вечером, 25 декабря, сообщила газета El Pais.

Уточняется, что возгорание произошло в пожарном отделении судна, когда оно было в доке на ремонте. Причины произошедшего выясняются.

Спасатели задействовали девять машин, чтобы ликвидировать возгорание. При этом были найдены тела трех членов экипажа, которые еще не извлекли из сгоревшего траулера, сообщила в Facebook пожарная служба Лас-Пальмаса.

Еще четверых моряков доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Личности погибших и их гражданство пока не установлены.

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