Трое моряков погибли при пожаре на российском судне на Канарах
Трое моряков погибли и четверо пострадали при пожаре, который начался в четверг, 24 декабря, на российском рыболовном траулере «Свеаборг» в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария. Об этом в пятницу вечером, 25 декабря, сообщила газета El Pais.
Уточняется, что возгорание произошло в пожарном отделении судна, когда оно было в доке на ремонте. Причины произошедшего выясняются.
Спасатели задействовали девять машин, чтобы ликвидировать возгорание. При этом были найдены тела трех членов экипажа, которые еще не извлекли из сгоревшего траулера, сообщила в Facebook пожарная служба Лас-Пальмаса.
Еще четверых моряков доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Личности погибших и их гражданство пока не установлены.
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