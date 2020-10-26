Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Азовском море прекратили поиски моряков с взорвавшегося танкера
Фото: pixabay.com

В Азовском море прекратили поиски моряков с взорвавшегося танкера

Ростислав Зубков

Происшествия

Трех моряков, исчезнувших после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов», перестали искать. О прекращении спасательной операции в понедельник, 26 октября, сообщил представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.

По его словам, поиски были свернуты за отсутствием надежды обнаружить пропавших живыми.

— Морской спасательный центр «Тамань» объявил о решении прекратить поисково-спасательную операцию в Азовском море в связи с отсутствием разумной надежды обнаружить живыми трех пропавших членов экипажа аварийного танкера «Генерал Ази Асланов», — заявил РИА Новости собеседник агентства.

Он добавил, что все привлеченные к поискам корабли возвращаются на базы.

Напомним, взрыв произошел в Азовском море в воскресенье, 25 октября. На борту находился экипаж из 13 человек. По данным Росморречфлота, десять человек были спасены проходившим мимо судном, еще трое упали за борт, в настоящее время их ищут.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Читайте также: Опубликовано видео последствия ЧП на танкере в Азовском море

пропавшийтанкерыроссийские моряки
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Все мнения
О проекте