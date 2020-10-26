В Азовском море прекратили поиски моряков с взорвавшегося танкера

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Трех моряков, исчезнувших после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов», перестали искать. О прекращении спасательной операции в понедельник, 26 октября, сообщил представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.

По его словам, поиски были свернуты за отсутствием надежды обнаружить пропавших живыми.

— Морской спасательный центр «Тамань» объявил о решении прекратить поисково-спасательную операцию в Азовском море в связи с отсутствием разумной надежды обнаружить живыми трех пропавших членов экипажа аварийного танкера «Генерал Ази Асланов», — заявил РИА Новости собеседник агентства.

Он добавил, что все привлеченные к поискам корабли возвращаются на базы.

Напомним, взрыв произошел в Азовском море в воскресенье, 25 октября. На борту находился экипаж из 13 человек. По данным Росморречфлота, десять человек были спасены проходившим мимо судном, еще трое упали за борт, в настоящее время их ищут.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

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