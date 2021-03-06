Подозреваемых в сбыте наркотиков в крупном размере задержали в Подмосковье

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Сотрудники подмосковных правоохранительных органов задержали в городе Дубна подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел. Как уточняет пресс-служба ведомства, была получена оперативная информация о том, что подозреваемая сбывает наркотики через тайники-закладки. Женщину задержали с поличным во время очередной попытки сделать закладку. При досмотре оперативники изъяли у нее четыре свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в свертках находилось наркотическое средство метадон.

В смартфоне женщины нашли координаты и фотографии тайников с наркотиками, в которых обнаружили несколько свертков с порошкообразным и растительным веществами — мефедроном массой более 800 граммов.

В квартире подозреваемой и в арендуемом гараже нашли еще более 65 килограммов аналогичных веществ, фасовочные материалы и электронные весы.

Сотрудники полиции также задержали сожителя фигурантки. При обыске арендованного им дома было найдено лабораторное оборудование и необходимые для производства синтетических наркотиков реагенты, а также около килограмма порошкообразного вещества.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, оба заключены под стражу, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье