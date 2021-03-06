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Дмитрий Дюжев рассказал, что Сергей Безруков перенес сердечный приступ в театре
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Дмитрий Дюжев рассказал, что Сергей Безруков перенес сердечный приступ в театре

Анастасия Волоснова

Звезды

Один из спектаклей с участием Сергея Безрукова едва не закончился сердечным приступом актера. Об этом рассказал артист Дмитрий Дюжев в эфире программы «Мой герой» на канале ТВЦ.

По словам Дюжева, Безруков полностью отдается своей работе, из-за чего перестает думать о собственном здоровье.

— У Сергея во время съемок после команды «Начали!» мгновенно меняются глаза. Как он умеет играть, переживать на сцене! Равных ему еще не встречал в жизни. Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается, — рассказал актер.

Безруков в ответ на рассказ Дюжева подчеркнул, что театр является его жизнью.

— Театр — это состояние души и некое сумасшествие. Мы с коллегами живем этим искусством, — заметил артист.

Однако Безруков добавил, что выступление на сцене не приносит ему больших доходов.

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