«Хочется пожалеть Алану»: Лена Миро раскритиковала жену Мамаева, прощающую измены мужу

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Популярный блогер Лена Миро прокомментировала ситуацию с адюльтером футболиста Павла Мамаева, о котором сообщила его супруга Алана. Она призналась, что не удивлена поведением спортсмена, так как он, по мнению журналистки, никогда не отличался верностью.

Однако волна критики со стороны Миро обрушилась как раз на пострадавшую в этой ситуации сторону. Она обвинила Алану в том, что девушка постоянно выставляет неприглядные подробности о любовницах своего мужа напоказ.

По мнению блогера, семья футболиста так и продолжит жить по известному сценарию, когда Павел будет изменять, а его жена прощать.

— Эта женщина настолько презирает саму себя, что мне уже даже не хочется кидать в нее камень, который пробудил бы в ней хоть грамм самоуважения, — написала Миро в своем ЖЖ.

Журналистка написала, что ей «хочется пожалеть Алану и пожелать ей того, чтобы Пашку все-таки увела из семьи какая-нибудь красивая, беспринципная девка». Миро добавила, что только в этом случае Алана «придет в себя».

Напомним, ранее Алана Мамаева обвинила супруга в неверности. По словам девушки, Мамаев изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании. Она выложила имя, телефон и фотографию любовницы, а также переписку женщины со спортсменом.

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