Составлен рейтинг самых популярных зарубежных и российских писательниц

Фото: Pexels/Caio

Сервис аудиокниг Storytel выяснил, какие писательницы популярны у россиян.

Так, Агата Кристи стала самой популярной зарубежной писательницей в России. Рейтинг продолжили Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд.

В пятерку самых популярных русскоязычных писательниц вошли Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина и Дарья Донцова. Первое место в данной категории заняла Светлана Мартынчик, публикующаяся под псевдонимом Макс Фрай.

У россиян самым популярным стал роман «Зуйлеха открывает глаза» Гузели Яхиной. Далее в топе расположились такие книги, как «Женщины Лазаря» Марины Степновой, «Не жизнь, а сказка» Алены Долецкой, «Дети мои» Гузели Яхиной и «#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!» Ники Набоковой.

Самым популярным зарубежным произведением стал «Город женщин» Элизабет Гилберт. Со второго по пятое место заняли такие произведения, как «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, а также «Дурная кровь» и «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (Джоан Роулинг).

В сервисе также выяснили, биографии каких женщин интересно читать жителям России.

— На первом месте Чулпан Хаматова и Катерина Гордеева со своей историей «Время колоть лед» о том, как они создали фонд «Подари жизнь» и почему сегодня обе считают это самым важным делом в своей жизни, — пояснили в Storytel.

Кроме того, среди россиян популярны такие автобиографии, как «Замок из стекла. Что скрывает прошлое» Джаннетт Уоллс, «Дневник Анны Франк», воспоминания Дженнифер Уорф «Вызовите акушерку» и Деборы Фельдман «Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней», сообщает РИА Новости.

Читайте также: В День писателя Главархив поделился своими книгами об отечественных авторах