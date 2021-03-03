В День писателя Главархив поделился своими книгами об отечественных авторах

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3 марта отмечается День писателя — это хороший момент, чтобы вернуться к чтению книг уже знакомых авторов, а также найти новые имена из писательского мира. Главархив хранит множество документов, связанных и с именитыми фамилиями. Так, благодаря архивным документам появились книги о Пушкине, Тургеневе и Гоголе.

Например, сборник об Александре Пушкине, знаменитом русском поэте и драматурге, помимо основных сведений о жизни и творчестве писателя, содержит разнообразные исторические документы и свидетельства. В издании можно найти страницы из метрической книги с записями о рождении и крещении поэта от 27 мая 1799 года, а также записи о его бракосочетании с Натальей Гончаровой в 1831 году.

Интересным для рассмотрения будет герб дворянского рода Пушкиных и родословная семьи. В книге, собранной Главархивом, также представлен чертеж фасада палат князя Николая Юсупова. Здесь семья Пушкиных жила в конце 1801–1803 годов.

Книга об Иване Тургеневе затрагивает отрезок жизни писателя, связанного с Москвой. Сборник разбит на шесть частей-очерков: «Детские годы», «Московский университет», «Дом на Остоженке», «Дело» литератора Тургенева», «Литературная слава» и «Бессмертие». В основе каждой из частей лежат различные документы и свидетельства о том, как проходили детские годы писателя, его учеба и дальнейшая жизнь.

Так, здесь можно найти запись в духовной книге церкви Усекновения главы святого Иоанна Предтечи, которая рассказывает, что 9 сентября 1831 года мать Тургенева, он сам и его братья Николай и Сергей присутствовали на литургии, исповедовались и приняли причастие вместе с титулярным советником Иваном Вейденгаммером. Позже Вейденгаммер открыл пансион для юношей, где в 1829–1830-х годах учились братья Тургеневы. Об этом времени Иван Тургенев потом напишет в «Литературных и житейских воспоминаниях» и в рассказе «Яков Пасынков».

Книга о Николае Гоголе затрагивает московские страницы жизни писателя. Здесь представлены записи метрической книги Преображенской церкви местечка Сорочинцы от 20 марта 1809 года о рождении писателя. В выписках Нежинской гимназии можно посмотреть, как учился Николай Гоголь, а из протокола цензурного комитета от 1841 года можно узнать о разрешении к выпуску второго издания знаменитого «Ревизора».

Помимо представленных книг о писателях, узнать о других авторах можно также в Главархиве Москвы. Здесь хранятся документы Федора Достоевского, Бориса Пастернака, Антона Чехова, Евгения Долматовского, Анастасии Цветаевой.

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