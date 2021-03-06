Киберэксперт рассказал, какое приложение необходимо удалить с телефона

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Стало известно, какое приложение необходимо удалить для безопасности с телефонов, которые работают на операционной системе Android. Об этом рассказал киберэксперт Зак Доффман в материале Forbes.

Эксперт призвал обладателей смартфонов на Android удалить все приложения серии SuperVPN, которые должны защищать конфиденциальность пользователя. По словам Доффмана, сервис работает в обратную сторону, скрывая в себе шпионское программное обеспечение, которое приводит к утечке данных.

Эксперт узнал об этом на одном из хакерских форумов. Доффман увидел сообщение CyberNews о продаже баз данных пользователей SuperVPN и аналогичных сервисов GeckoVPN и ChatVPN.

— Также важно отметить, что в магазине Google Play есть как минимум шесть других похожих приложений с идентичными описаниями и логотипами от разных разработчиков, — отметили в CyberNews.

Доффман призвал не устанавливать на телефон бесплатные приложения, которые могут представлять опасность.

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