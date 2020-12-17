Врач объяснил, как обезопасить себя от вредного излучения смартфона

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Врач-невролог, нейрохирург «СМ-Клиника» Марат Якупов рассказал, чем опасно электромагнитное излучение от смартфонов, а также дал ряд рекомендаций, как сократить отрицательное воздействие на организм.

По словам специалиста, из-за постоянного использования смартфонов и электромагнитного излучения могут возникать головные боли, дневная сонливость, повышенная раздражительность и усталость.

Мощные источники электромагнитного излучения повышают риск мутаций в ядрах клеток, что чревато онкологическими заболеваниями. Электромагнитные волны также провоцируют нагревание внутренних тканей.

Якупов предлагает выбрать смартфон с наименьшей мощностью, сократить продолжительность его использования, а при длительных разговорах делать перерывы не менее чем на 15 минут. При этом подносить гаджет к голове следует лишь после ответа абонента, так как режим вызова — самый сильный период вредного излучения.

Смартфон рекомендуется не класть рядом с собой, а на ночь его лучше выключать, рассказал медик агентству «Прайм».

Ранее врач-невролог Мария Игнатова объяснила опасность сна рядом со смартфоном. По ее словам, радиочастотное излучение увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств.

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