Движение по Дмитровскому шоссе ограничено из-за наезда водителя на пешехода
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 188Карта всех событий
Движение по Дмитровскому шоссе ограничено из-за ДТП. На участке дороги водитель совершил наезд на пешехода, рассказали в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.
Авария произошла в субботу, 6 марта, возле дома 188 на Дмитровском шоссе. Автомобилист совершил наезд на пешехода. Из-за инцидента занят левый ряд шоссе.
На место происшествия прибыли оперативные службы, уточнили в дептрансе.
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