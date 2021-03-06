Движение по Дмитровскому шоссе ограничено из-за наезда водителя на пешехода

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 188 Карта всех событий

Движение по Дмитровскому шоссе ограничено из-за ДТП. На участке дороги водитель совершил наезд на пешехода, рассказали в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Авария произошла в субботу, 6 марта, возле дома 188 на Дмитровском шоссе. Автомобилист совершил наезд на пешехода. Из-за инцидента занят левый ряд шоссе.

На место происшествия прибыли оперативные службы, уточнили в дептрансе.

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