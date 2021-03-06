Десять объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в Москве в 2021 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Московский, микрорайон Град Московский, Радужная улица, 23А Карта всех событий

В 2021 году в столице введут в эксплуатацию десять медицинских объектов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. В Москве достроят детские и взрослые поликлиники, родильный дом, новые корпуса больниц и другие объекты.

— Среди них две поликлиники, две подстанции скорой медицинской помощи, терапевтической корпус израильской клиники «Хадасса» на территории международного медицинского кластера, инфекционный, амбулаторно-поликлинический, детский корпуса и родильный дом больницы в поселке Коммунарка и корпус Городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева на улице Ленской, — пояснил глава ведомства.

Часть новых корпусов и родильный дом возведут в поселке Коммунарка. Поликлинику, рассчитанную на 750 посещений в смену, откроют по адресу Судостроительная улица, дома 46–50. Две подстанции скорой помощи на 20 мест введут в эксплуатацию во владении 5 на улице Ленинская Слобода и во владении 23а на улице Радужной в Московском.

Поликлинику для детей на 320 посещений за смену возведут по адресу улица Полярная, владение 11. А новый корпус больницы имени А. К. Ерамишанцева построят по адресу улица Ленская, дом 15.

Руководитель ведомства также рассказал, что часть объектов здравоохранения в Москве находится в стадии строительства.

— В настоящее время в стадии строительства находится 12 поликлиник. Их проектирование и строительство осуществляется в соответствии с требованиями к зонированию и распределению потоков и соответствует требованиям нового московского стандарта поликлиник, — сообщил Рафик Загрутдинов.

Среди строящихся объектов новые корпуса при больнице имени С. П. Боткина и при больнице № 15 имени О. М. Филатова, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Жильцов восьми домов переселят по программе реновации в столичном районе Кузьминки