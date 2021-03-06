Онкобольной мужчина напал с топором на дочь и убил ее парня в Москве
Мужчина напал на свою дочь и убил ее молодого человека, после чего покончил с собой на юго-западе Москвы. Об этом сообщает источник «ВМ».
Инцидент произошел ночью в субботу, 6 марта, в квартире дома по улице Дмитрия Ульянова. Мужчина нанес топором ранения собственной дочери и ее возлюбленному. Молодой человек скончался от полученных травм.
— Событие произошло около трех часов ночи. На месте обнаружен труп молодого мужчины 1993 года рождения, — рассказал собеседник «ВМ».
Девушка 1995 года рождения в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Ее отец после нападения покончил с собой.
— Мужчина 1953 года рождения был доставлен в больницу, где скончался, — сообщает источник.
По информации СМИ, мужчина страдал от онкологического заболевания.
Читайте также: Движение по Дмитровскому шоссе ограничено из-за наезда водителя на пешехода