Онкобольной мужчина напал с топором на дочь и убил ее парня в Москве

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Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

Мужчина напал на свою дочь и убил ее молодого человека, после чего покончил с собой на юго-западе Москвы. Об этом сообщает источник «ВМ».

Инцидент произошел ночью в субботу, 6 марта, в квартире дома по улице Дмитрия Ульянова. Мужчина нанес топором ранения собственной дочери и ее возлюбленному. Молодой человек скончался от полученных травм.

— Событие произошло около трех часов ночи. На месте обнаружен труп молодого мужчины 1993 года рождения, — рассказал собеседник «ВМ».

Девушка 1995 года рождения в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Ее отец после нападения покончил с собой.

— Мужчина 1953 года рождения был доставлен в больницу, где скончался, — сообщает источник.

По информации СМИ, мужчина страдал от онкологического заболевания.

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