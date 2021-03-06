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Солистка «ВИА Гры» рассекретила главное условие контракта с Меладзе
Фото: instagram.com/meladzemusic

Солистка «ВИА Гры» рассекретила главное условие контракта с Меладзе

Анастасия Колоскова

Звезды

Участница «ВИА Гры» Ксения Попова рассказала о главном условии контракта солисток с продюсером и композитором группы Константином Меладзе.

По ее словам, участвовать в группе могут лишь те девушки, у которых нет детей.

— Если ты хочешь погубить свою карьеру в группе «ВИА Гра», то иди и рожай! — заявила Попова в эфире YouTube-шоу «СЛАВА+».

При этом певица отметила, что с продюсером легко можно поделиться какими-то произошедшими событиями в жизни. Она подчеркнула, что Меладзе никогда не будет настаивать на том, чтобы участница сделала аборт, однако о продолжении карьеры в музыкальном коллективе в таком случае не может идти и речи.

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