Ученые рассказали, как пожилое отцовство может отразиться на здоровье ребенка

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Пожилое отцовство может негативно отразиться на здоровье ребенка, так как с возрастом у мужчин накапливаются повреждения и мутации в ДНК сперматозоидов, рассказали ученые.

У рожденных от возрастных отцов детей значительно повышаются риски развития различных генетических аномалий, а также таких тяжелых заболеваний, как рак, аутизм, психоз и биполярное расстройство.

Помимо этого, возраст отца влияет и на саму вероятность зачатия, так как со временем снижаются объем спермы, количество сперматозоидов и их подвижность. Специалисты выяснили, что возможность зачатия у мужчин старше 40 лет на 30 процентов ниже по сравнению с теми, кто моложе 30 лет, сообщает MedicalXpress.

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