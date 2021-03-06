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Ровер Perseverance совершил первую поездку по поверхности Марса
Фото: twitter.com/NASAPersevere

Ровер Perseverance совершил первую поездку по поверхности Марса

Татьяна Плотникова

Наука

Марсоход Perseverance осуществил первую тестовую поездку по поверхности «красной планеты». Об этом в пятницу, 5 марта, рассказали в Национальном аэрокосмическом агентстве США.

Как уточняет НАСА, поездка продолжалась 33 минуты, в течение которых аппарат преодолел 6,5 метра.

Целью поездки была проверка систем ровера для последующей калибровки. Отмечается, что Perseverance реагировал на все команды. Это внушило исследователям уверенность в том, что марсоход «готов отправиться туда, куда в предстоящие два года будут вести его научные изыскания».

При работе в штатном режиме, по расчетам разработчиков, ровер сможет преодолевать расстояния в более чем 200 метров, сообщается на официальном сайте НАСА.

Напомним, ровер Perseverance успешно высадился на Марсе 19 февраля. С его помощью НАСА рассчитывает обнаружить следы существования жизни на планете в далеком прошлом.

Зонд начал передавать черно-белые фото планеты почти сразу после посадки, а для получения более тяжелых видеофайлов с его камер НАСА потребовалось несколько дней.

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