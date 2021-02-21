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Ученый рассказал, когда на Марсе появятся города-миллионники
Фото: pixabay.com

Ученый рассказал, когда на Марсе появятся города-миллионники

Никита Абрамов

Наука

Присутствие людей на Марсе будет возможно к концу десятилетия, к 2100 году можно рассчитывать на город-миллионник. Такое мнение выразил президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин.

По его словам, обитаемую базу на Марсе, возможно, смогут построить к 2030 году.

Ранее стало известно, что 18 февраля на Марс совершил посадку американский ровер Perseverance. С помощью данного модуля ученые планируют получить информацию о геологии, строении планеты, а также отправить образцы грунта на Землю.

На марсоходе установлена технология получения кислорода из марсианской атмосферы. Ученые надеются, что найдут ей применение в будущих пилотируемых миссиях на Красную планету, передает РИА Новости.

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