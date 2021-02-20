Рогозин отреагировал на посадку американского аппарата на Марс мемами
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на посадку американского аппарата Perseverance на Марс мемами. Их он опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.
— Первое, что увидели американцы на Марсе, — подписал Рогозин изображение, на котором первое фото ровера с планеты совмещено с его портретным снимком.
Первое, что увидели американцы на Марсе pic.twitter.com/rsCgSh4hB7— РОГОЗИН (@Rogozin) February 19, 2021
После этого глава Роскосмоса разместил другой коллаж, на котором изображены якобы марсиане, которые выражают недовольство человеческим присутствием на их планете.
Американский ровер Perseverance успешно высадился на Марсе в пятницу, 19 февраля. С его помощью специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на планете в далеком прошлом.
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