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Рогозин отреагировал на посадку американского аппарата на Марс мемами
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рогозин отреагировал на посадку американского аппарата на Марс мемами

Юлия Курганова

Общество

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на посадку американского аппарата Perseverance на Марс мемами. Их он опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

— Первое, что увидели американцы на Марсе, — подписал Рогозин изображение, на котором первое фото ровера с планеты совмещено с его портретным снимком.

После этого глава Роскосмоса разместил другой коллаж, на котором изображены якобы марсиане, которые выражают недовольство человеческим присутствием на их планете.

Американский ровер Perseverance успешно высадился на Марсе в пятницу, 19 февраля. С его помощью специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на планете в далеком прошлом.

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