Рогозин отреагировал на посадку американского аппарата на Марс мемами

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на посадку американского аппарата Perseverance на Марс мемами. Их он опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

— Первое, что увидели американцы на Марсе, — подписал Рогозин изображение, на котором первое фото ровера с планеты совмещено с его портретным снимком.

Первое, что увидели американцы на Марсе pic.twitter.com/rsCgSh4hB7 — РОГОЗИН (@Rogozin) February 19, 2021

После этого глава Роскосмоса разместил другой коллаж, на котором изображены якобы марсиане, которые выражают недовольство человеческим присутствием на их планете.

Американский ровер Perseverance успешно высадился на Марсе в пятницу, 19 февраля. С его помощью специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на планете в далеком прошлом.

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