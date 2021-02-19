Ровер Соединенных Штатов Perseverance сел на поверхность Марса

Фото: NASA

Американский ровер Perseverance вошел в атмосферу Марса. НАСА ведет прямую трансляцию на Youtube-канале с четверга,18 февраля.

Марсоход совершил посадку в кратере Езеро. Посадка прошла в автономном режиме, сигнал с Земли до ровера идет 11 минут, столько же времени нужно для получения данных с ровера обратно.

Во время посадки НАСА получает «сердцебиение» зонда, по которому судит о ходе миссии. Вход ровера в атмосферу Марса случился в 23:49 по московскому времени, касание аппаратом поверхности планеты произошло в 23:55, передает РИА Новости.

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