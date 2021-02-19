Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ровер Соединенных Штатов Perseverance сел на поверхность Марса
Фото: NASA

Ровер Соединенных Штатов Perseverance сел на поверхность Марса

Юлия Курганова

В мире

Американский ровер Perseverance вошел в атмосферу Марса. НАСА ведет прямую трансляцию на Youtube-канале с четверга,18 февраля.

Марсоход совершил посадку в кратере Езеро. Посадка прошла в автономном режиме, сигнал с Земли до ровера идет 11 минут, столько же времени нужно для получения данных с ровера обратно.

Во время посадки НАСА получает «сердцебиение» зонда, по которому судит о ходе миссии. Вход ровера в атмосферу Марса случился в 23:49 по московскому времени, касание аппаратом поверхности планеты произошло в 23:55, передает РИА Новости.

Читайте также: Роскосмос опубликовал цветной снимок кратера на Марсе

НАСАСШАМарс
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте