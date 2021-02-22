Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
НАСА опубликовало видео посадки на Марс ровера Perseverance
Фото: NASA

НАСА опубликовало видео посадки на Марс ровера Perseverance

Юлия Курганова

В мире

НАСА опубликовало в понедельник, 22 февраля, видео посадки на Марс новейшего ровера Perseverance в Twitter. Видео под заголовком «Как совершить посадку на Марс» ровер снял в минуты посадки на Огненную планету в четверг, 18 февраля.

Зонд начал передавать черно-белые фото Марса почти сразу после посадки, но для получения более тяжелых видео файлов с его камер НАСА потребовалось несколько дней.

— Марс, каким его не видели никогда, — заявила представитель НАСА, комментируя публикацию видео.

В ведомстве отметили, что благодаря полученным данным каждый может испытать возможность посадки на Марс. Камера зонда вела съемку всего процесса посадки на Марс — от выпуска парашюта до его приземления.

Также в НАСА сообщили, что камере не удалось записать звук посадки на Марс, на представленных кадрах процесс посадки сопровождается командами и комментариями ЦУП.

Ровер Perseverance успешно высадился на Марсе в пятницу, 19 февраля. С помощью него специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на Марсе в далеком прошлом.

Читайте также: Ученый рассказал, когда на Марсе появятся города-миллионники

НАСАместо посадкиМарс
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте