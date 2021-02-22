НАСА опубликовало видео посадки на Марс ровера Perseverance

Фото: NASA

НАСА опубликовало в понедельник, 22 февраля, видео посадки на Марс новейшего ровера Perseverance в Twitter. Видео под заголовком «Как совершить посадку на Марс» ровер снял в минуты посадки на Огненную планету в четверг, 18 февраля.

Зонд начал передавать черно-белые фото Марса почти сразу после посадки, но для получения более тяжелых видео файлов с его камер НАСА потребовалось несколько дней.

— Марс, каким его не видели никогда, — заявила представитель НАСА, комментируя публикацию видео.

В ведомстве отметили, что благодаря полученным данным каждый может испытать возможность посадки на Марс. Камера зонда вела съемку всего процесса посадки на Марс — от выпуска парашюта до его приземления.

Также в НАСА сообщили, что камере не удалось записать звук посадки на Марс, на представленных кадрах процесс посадки сопровождается командами и комментариями ЦУП.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Ровер Perseverance успешно высадился на Марсе в пятницу, 19 февраля. С помощью него специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на Марсе в далеком прошлом.

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