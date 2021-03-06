Астрологи составили топ-5 знаков зодиака с богатырским здоровьем

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Астрологи назвали пять знаков зодиака, здоровью представителей которых можно только позавидовать, так как им не страшны никакие болезни.

Так, Тельцы отличаются не только способностью притягивать деньги, но и мощным иммунитетом, который не может пошатнуть даже сезон простуд.

— Да, у них крепкий иммунитет, но порой болеют и Тельцы. Но они не дают слабину, так что посторонние могут даже не заметить их плохого самочувствия, — отмечают астрологи.

Общительным Близнецам не по душе валяние в постели с насморком. Их здоровье редко дает сбой, поэтому у врачей они появляются в крайнем случае. Астрологи назвали представителей этого знака «победителями генетической лотереи».

Девы не могут похвастаться сильным иммунитетом, однако их педантичность в вопросах здоровья служит им добрую службу. Они регулярно сдают анализы и проходят обследования, поэтому успевают перехватить и предотвратить серьезные болезни.

Скорпионы отличаются сильным духом. При встрече с болезнью они прикладывают все силы, чтобы одержать над ней победу.

— Вместо переживаний по поводу своего самочувствия они посвящают себя излечению. Так что банальные простуды обычно переносят на ногах, — отмечают специалисты.

Рыбы относятся к собственному здоровью со всей ответственностью. В их арсенале борьбы с вирусами и бактериями — здоровый образ жизни, правильное питание и прием витаминов, сообщает Infox.ru.

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