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Астрологи составили топ-5 знаков зодиака с богатырским здоровьем
Фото: Pixabay/herwigclaeys0

Астрологи составили топ-5 знаков зодиака с богатырским здоровьем

Анастасия Колоскова

Здоровье

Астрологи назвали пять знаков зодиака, здоровью представителей которых можно только позавидовать, так как им не страшны никакие болезни.

Так, Тельцы отличаются не только способностью притягивать деньги, но и мощным иммунитетом, который не может пошатнуть даже сезон простуд.

— Да, у них крепкий иммунитет, но порой болеют и Тельцы. Но они не дают слабину, так что посторонние могут даже не заметить их плохого самочувствия, — отмечают астрологи.

Общительным Близнецам не по душе валяние в постели с насморком. Их здоровье редко дает сбой, поэтому у врачей они появляются в крайнем случае. Астрологи назвали представителей этого знака «победителями генетической лотереи».

Девы не могут похвастаться сильным иммунитетом, однако их педантичность в вопросах здоровья служит им добрую службу. Они регулярно сдают анализы и проходят обследования, поэтому успевают перехватить и предотвратить серьезные болезни.

Скорпионы отличаются сильным духом. При встрече с болезнью они прикладывают все силы, чтобы одержать над ней победу.

— Вместо переживаний по поводу своего самочувствия они посвящают себя излечению. Так что банальные простуды обычно переносят на ногах, — отмечают специалисты.

Рыбы относятся к собственному здоровью со всей ответственностью. В их арсенале борьбы с вирусами и бактериями — здоровый образ жизни, правильное питание и прием витаминов, сообщает Infox.ru.

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