Полиция задержала троих подозреваемых в убийстве москвича по заказу его бывшего тестя

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Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского Карта всех событий

Полиция задержала троих подозреваемых в похищении и убийстве москвича по заказу его бывшего тестя. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел в четверг, 4 марта, возле жилого дома на улице Маршала Тухачевского. По данным следствия, четверо человек насильно посадили москвича 1977 года рождения в автомобиль. Уточняется, что злоумышленники применили электрошокер. Мужчину вывезли на машине в Подмосковье и убили.

Следствие установило, что заказчиком убийства являлся бывший тесть убитого. В настоящее время заказчик задержан полицией. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых.

Следствие продолжает расследовать уголовное дело по факту убийства и искать соучастников преступления.

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