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«Ну вот и мы вас увидели»: редкие фото Бориса Моисеева после инсульта появились в Сети
Фото: instagram.com/bmoiseevpro

«Ну вот и мы вас увидели»: редкие фото Бориса Моисеева после инсульта появились в Сети

Анастасия Колоскова

Звезды

Серию снимков с празднования дня рождения Бориса Моисеева, которому 4 марта исполнилось 67 лет, опубликовали в одном из фан-аккаунтов артиста в соцсети Instagram.

Судя по фотографиям, певец отметил праздник дома в непринужденной обстановке — в небольшом кругу своих близких. На кадрах видно, что перенесший тяжелую болезнь Моисеев старается улыбаться.

Поклонники артиста присоединились к поздравлениям артиста в комментариях, отметив его хороший внешний вид.

«Ну вот и мы вас увидели, выглядите хорошо. Дай бог сил и здоровья»; «Как вы прекрасно выглядите!Желаю вам крепких снов, сил душевных и физических!»; «Здоровья вам! Пусть все наладится», — написали они в комментариях к посту.

Напомним, около десяти лет назад Борис Моисеев перенес инсульт и перестал появляться на публике. В интернете периодически появляются слухи о тяжелом состоянии артиста, но директор исполнителя Сергей Горох постоянно опровергает эти сообщения.

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инсультфотографииБорис Моисеев
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