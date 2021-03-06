«Смени походку, а то трусы сжуешь!»: Лоза рассказал о неудачном знакомстве с девушкой

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Певец и композитор Юрий Лоза в молодости слишком увлекался модой. Однажды нелепый вид помешал ему познакомиться с понравившейся дамой.

По словам композитора, в юности у него было много интересов. Он «гонял в футбол», учился играть на гитаре, много читал.

— Безусловно, как всем молодым людям, мне были интересны девушки. Мы с друзьями общались с девчонками, но не тратили на них все свое время. В то время молодому поколению внушали, что вначале надо получить образование, встать на ноги, а потом уже искать любовь, — сказал Лоза в беседе с «Вечерней Москвой».

Музыкант поделился одной любовной историей, хотя в юности таких «похождений было немного». Как-то молодой Лоза и его друг шли по парку в «уродливой одежде», поскольку оба были модниками. По словам Лозы, в его время какие-то вещи носили не потому, что они были красивые или удобные, а потому, что «так было надо».

Лоза во время прогулки был «в безумно обтягивающих штанах с клешем вверху и со срезанным верхом». Ремня не было, держались брюки на крючочках, пупок был голым.

— Затянуты мы были до крайней степени, было опасно делать какие-либо движения. На скамеечке сидели две симпатичные дамы. Мы с приятелем позволили себе заговорить с ними, попытались пошутить. Стали заигрывать. Они были постарше нас. Одна из девушек отбрила: «Смени походку, а то трусы сжуешь!» Стало ясно, что мы перебрали с модностью, — поделился воспоминаниями артист.

Лоза добавил, что именно тогда усвоил — следование моде не должно доходить до абсурда.

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