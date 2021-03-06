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«Вожу на терапию»: Дима Билан признался, что его кот серьезно болен
Фото: instagram.com/bilanofficial

«Вожу на терапию»: Дима Билан признался, что его кот серьезно болен

Анастасия Колоскова

Звезды

Певец Дмитрий Билан сообщил, что у его черного кота Соломона, которого он подобрал на улице, обнаружили вирус иммунодефицита, так называемый кошачий СПИД.

— Животные болеют всем тем же, чем и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию, — признался исполнитель.

Вирусом иммунодефицита кошки могут заразиться во время драк. При этом болезнь невозможно вылечить, жизнь животного можно лишь продлить благодаря специальной терапии.

Ранее Билан рассказал, что сжалился над котом, когда увидел его лежащим «на улице возле дома с вываленным языком». Хвостатый лечился в клинике полтора месяца, после чего остался жить в доме певца, сообщает «Комсомольская правда».

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