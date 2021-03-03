Книги, которые изменили жизнь звезд

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3 марта отмечается Всемирный день чтения вслух. К счастью, несмотря на обилие гаджетов и клиповое сознание, хорошие книги остаются в цене и пользуются спросом. «Вечерка» узнала, что читают наши звезды и что готовы точно порекомендовать.

Режиссер Рената Литвинова во многом создавала свой образ, черпая вдохновение из русской классики, и всегда подчеркивает: если вы не знаете наследие родной литературы, то вы не понимаете ценность своей страны. Рената обожает «Анну Каренину» Льва Толстого, ведь любовь в ней показана мощно, красиво и трагично. Литвинова читает много современных авторов, среди которых Ольга Славникова и Сергей Болмат.

Телеведущая и модный эксперт Эвелина Хромченко тоже обожает пошуршать страничками книги.

И очень тщательно подходит к выбору чтива и часто обращается к автобиографическим произведениям: воспоминания Энди Уорхола, Коко Шанель. Любит она вдохновиться книгами денди из прошлого — Бо Браммела, Оскара Уайльда. Телеведущий всея Руси Иван Ургант любит перелистать «Повести Белкина» Александра Пушкина, произведения Николая Гоголя. Но его главная бесконечная любовь — Сергей Довлатов, особенно роман «Компромисс». Ургант признается, что ему в авторе нравится все: взгляд на жизнь, юмор и уникальные образы Санкт-Петербурга.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки любит полезные книги. Например, «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассима Талеба, которая объясняет, как преуспеть в постоянно меняющемся мире.

Певец Дима Билан, кстати, иногда тоже читает. Он любит беллетристику. Одно из его предпочтений — «Алхимик» Паоло Коэльо, книга, в свое время ставшая бестселлером. Также Билан не прочь перечитать Патрика Зюскинда и его роман «Парфюмер». Певица и ведущая Ольга Бузова тоже любит почитать, а не только писать книги. Ее любимое произведение — «Сердца трех» Джека Лондона.

Модный режиссер Валерия Гай Германика без ума от произведений Луи-Фердинанда Селина. Особенно ей нравится «Путешествие на край ночи». Она частенько перечитывает Эрнста Теодора Амадея Гофмана и русского символиста Федора Сологуба. Актриса Светлана Ходченкова обожает роман Фредерика де Стендаля «Красное и черное», который считает очень страстным и актуальным. А вот поэтесса Вера Полозкова всем рекомендует прочитать «Бога мелочей» Арундати Рой и Джонатана Сафрана Фоера «Жутко громко и запредельно близко», которые станут для вас «коротким тестом на наличие в человеке души».

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