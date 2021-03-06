Один человек погиб в результате схода лавины у школы на Камчатке

Фото: Пресс-служба МЧС РФ

Один человек погиб в результате схода снежной лавины рядом со школой в Елизове на Камчатке. Об этом рассказали в региональном СУ СК РФ.

Инцидент произошел около шести часов вечера в субботу, 6 марта. Лавина сошла возле школы № 3 в городе Елизове. Под снег попали трое человек.

— Мужчина, на вид 40 лет, погиб на месте происшествия, женщина и ребенок, на вид 10–12 лет, были спасены оперативно прибывшими сотрудниками МЧС и территориального отдела полиции, — уточнили в ведомстве.

Фото: kamchatka.sledcom.ru

На месте происшествия продолжаются поисковые мероприятия. По факту произошедшего проводится проверка.

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