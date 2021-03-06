«Красивые отношения»: Пугачева и Галкин обменялись признаниями в любви в соцсетях

Фото: instagram.com/allapugachevaandherfamily

Певица Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин обменялись признаниями в любви в комментариях на странице шоумена в Instagram.

Максим Галкин опубликовал в своем аккаунте серию снимков с фотосессии и попросил подписчиков помочь определить лучшую фотографию из четырех.

Первой на призыв артиста откликнулась его жена.

— Вторая и четвертая. Мой любимый, — написала Примадонна в комментарии.

— Спасибо, любимая! — тут же ответил ей юморист.

Фото: Instagram

Подписчики Галкина умилились тому, что пара сумела сохранить такие трогательные отношения, несмотря на долгий срок брака.

«Вы такие нежные»; «Будьте счастливы вместе. Долгих-долгих лет!»; «Абсолютно согласна! Счастья вам!»; «Аллочка, он у вас всякий хорош. Счастья вам, милые»; «Какие у вас красивые отношения», — написали фолловеры в комментариях к публикации.

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