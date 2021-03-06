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«Отделяя живое от мертвого»: хирург Мельников рассказал, как оперировал Руки-Базуки
Фото: instagram.com/ruki_bazuki_official

«Отделяя живое от мертвого»: хирург Мельников рассказал, как оперировал Руки-Базуки

Руслан Давлетшин

Здоровье

Блогеру Кириллу Терешину, известному как Руки-Базуки, предстоят еще две операции по удалению вазелина из бицепсов и трицепсов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пластический хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Мельников, рассказавший об особенностях и сложностях лечения молодого человека, в свое время искусственно увеличившего мышечную массу.

По словам медика, вазелин, попав в ткани, растекается бесконтрольно, вызывая внутреннюю травму, схожую с ожогом. При этом каждый пациент с ней уникален, поскольку границы поражения у всех разные.

— Вазелин не остается в тканях единым конгломератом, он пропитывает их насквозь. Здоровые ткани умирают и замещаются жесткими рубцами, у которых нет четких границ. Чтобы удалить конгломерат вазелина, рубцов и мертвых тканей нужно идти аккуратно, миллиметр за миллиметром отделяя живое от мертвого, стараясь в процессе не пересечь важные нервы и сосуды. К сожалению, часто просто технически не представляется возможным удалить вазелин, не задев их. Поэтому мы идем постепенно, разделяя операцию на четыре этапа, два из которых уже позади, — объяснил Мельников.

Он добавил, что после проведения операции пациенту дают возможность восстановиться перед следующим хирургическим вмешательством, которое Терешину предстоит через полгода.

Ранее в своем аккаунте в Instagram Кирилл Терешин в очередной раз показал себя после операции. Молодой человек поблагодарил хирурга за то, что он «взялся за тяжелейшие операции и спасает жизнь от этого яда». Также он сказал несколько теплых слов в адрес персонала больницы, где проходит лечение.

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