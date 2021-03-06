Ветеринары дали советы, как защитить собаку от клещей

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Ветеринары дали советы владельцам собак, как защитить питомцев от клещей, которые в связи с весенним потеплением начинают выходить из спячки.

Ветеринары посоветовали ежемесячно с марта по октябрь обрабатывать собак средствами от клещей. Так как препарат начинает действовать спустя пять — семь дней после нанесения, следует позаботиться о здоровье питомца заранее, утверждают специалисты.

Они порекомендовали для наиболее эффективной защиты использовать сразу несколько препаратов, например, капли и ошейник либо капли и спрей.

После каждой прогулки собаку следует тщательно осматривать. Наиболее часто паразиты закрепляются на ушах и в ушных раковинах, а также на шее и груди. При обнаружении клеща ветеринары советуют не удалять его самостоятельно, а обратиться к специалисту.

Специалисты предупредили, что укус паразитов может привести к опасному заболеванию крови — пироплазмозу, наиболее часто встречающемуся весной и осенью. О нем могут сигнализировать такие симптомы, как слабость, повышение температуры, темный цвет мочи и желтуха, при которых нужно незамедлительно обратиться в клинику. Инкубационный период заболевания может длиться от 10 дней до трех недель. Специалисты отмечают, что пироплазмоз успешно лечится на ранних стадиях, но для его диагностики нужны лабораторные исследования.

Дополнительной защитой может стать прививка от пироплазмоза. Она не может гарантировать стопроцентную защиту от заражения, однако уменьшает число смертельных исходов в случае заболевания, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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