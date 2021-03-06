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Нефтепродукты из Белоруссии начали доставлять в порты России
Фото: pexels.com

Нефтепродукты из Белоруссии начали доставлять в порты России

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Нефтепродукты из Белоруссии начали доставлять в российские порты. Первые поставки направили 5 и 6 марта. Об этом рассказали в Минтрансе.

Первые партии направил 5 марта Мозырский нефтеперерабатывающий завод. В порт Усть-Луга были доставлены более пяти тысяч тонн составов с бензином. В терминал «Портэнерго» нефтепродукты поступят 9 марта.

Кроме того, Мозырский нефтеперерабатывающий завод отгрузил 3,6 тысячи тонн мазута 6 марта. Груз был отправлен в порт Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поставки состоялись в соответствии с соглашением о перевалке нефтепродуктов Белоруссии на экспорт через морские порты РФ. Оно было подписано 19 февраля министром транспорта России Виталием Савельевым и его белорусским коллегой Алексеем Авраменко. Уточняется, что соглашение подписано на три года, но предусматривает автоматическую пролонгацию.

Согласно документу, будут заключаться контракты типа take or pay. Подобные контракты предусматривают перевалку грузоотправителем меньше согласованного. В таком случае порт получит плату за весь согласованный объем. На 2021 год уже согласовали объем грузов в 2 миллиона тонн.

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Белоруссиянефтьпоставки
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