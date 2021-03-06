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Рогозин поблагодарил США за снижение цен на рынке пусковых услуг
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рогозин поблагодарил США за снижение цен на рынке пусковых услуг

Никита Абрамов

Технологии

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил США за снижение цен на рынке пусковых услуг. Это помогло сократить затраты в ракетно-космической отрасли России.

— Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских «космических частников», как любой пинок, сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги Роскосмоса, — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По мнению гендиректора Роскосмоса, за это стоит поблагодарить.

Таким образом Рогозин прокомментировал сообщение NASA, которое практически в семь раз подняло цены на доставки коммерческих грузов на МКС.

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РоскосмосДмитрий РогозинНАСА
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