Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил США за снижение цен на рынке пусковых услуг. Это помогло сократить затраты в ракетно-космической отрасли России.

— Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских «космических частников», как любой пинок, сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги Роскосмоса, — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По мнению гендиректора Роскосмоса, за это стоит поблагодарить.

Таким образом Рогозин прокомментировал сообщение NASA, которое практически в семь раз подняло цены на доставки коммерческих грузов на МКС.

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