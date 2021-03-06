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Народный календарь. Как 7 марта узнать, сложится ли семейная жизнь
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Народный календарь. Как 7 марта узнать, сложится ли семейная жизнь

Василий Плиткин

Общество

Православные христиане в это воскресенье чтят память преподобного Афанасия исповедника и мученика Маврикия Апамейского. В народе этот день называли Маврикием и Афанасием.

7 марта девушки проводили обряд, чтобы узнать, какая семейная жизнь их ждет в будущем. Они вязали в этот день шарф для своего любимого. Если он колол шею мужчины, это значило, что пара будет ссориться. А если шарф был приятный на ощупь, супруги будут счастливы.

У многих крестьян в эти дни заканчивались припасы, и они варили черную уху на огуречном рассоле и добавляли разную рыбу, приправляя все это специями.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как 7 марта узнать, сложится ли семейная жизнь

Приметы погоды обещали раннюю весну, если в этот день прилетели ласточки и грачи. Если день холодный и сухой, то осень будет сухой и погожей. Если голуби воркуют, будет потепление.

7 марта отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания.

145 лет назад Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат. 61 год назад в СССР сформирован первый отряд космонавтов.

В этот день родились русский советский художник Борис Кустодиев, теннисист, тренер Шамиль Тарпищев, российский рок-музыкант Александр Ф. Скляр.

Именины отмечают Николай, Иван, Сергей, Михаил, Елизавета, Ирина, Прасковья, Варвара, Афанасий, Степан.

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