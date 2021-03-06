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Жандармы задержали организатора подпольной вечеринки во Франции
Фото: Следственный комитет РФ

Жандармы задержали организатора подпольной вечеринки во Франции

Никита Абрамов

В мире

Жандармам удалось пресечь подпольную вечеринку на северо-западе Франции и задержать ее организатора. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила Ouest-France.

Известно, что на мероприятии присутствовало почти 100 человек. несмотря на комендантский час, который введен в стране.

— Жандармерия вмешалась в Эрне, чтобы положить конец подпольной вечеринке. Организатор был задержан, а в отношении участников были составлены протоколы, — цитирует газета префекта департамента Кальвадос.

На данный момент выясняется, было ли мероприятие платным, а также присутствовал ли риск здоровью находящихся там людей.

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