ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче ЧР по футболу

Фото: Twitter / ПФК ЦСКА Москва

В субботу, 6 марта, московский ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел на ЦСКА Арене в Москве. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл форвард армейцев Саломон Рондон, реализовавший пенальти на 38-й минуте. Второй гол на счету полузащитника «красно-синих» Николы Влашича, которому удалось отличиться на 52-й минуте встречи.

После этой победы ЦСКА набрал 40 очков и остался на втором месте таблицы, «Ахмат» занимает 11-ю позицию, имея в активе 26 баллов.

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