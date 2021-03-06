Кети Топурия предстала перед поклонниками в стильном образе
Певица Кети Топурия опубликовала фотографию в своем микроблоге. На снимке она предстала перед подписчиками в стильном образе.
На фото Кети позирует в голубого цвета кофточке с узорами, под которой надета отдающая глянцем майка.
Также ее образ подчеркивают солнцезащитные очки с ромбовидной оправой.
Фолловеры поразились снимку певицы.
«Какая красивая и стильная»; «Красотка с прекрасным голосом!»; «Уф, что за красивая девочка»; «Ну вот просто любуюсь вами!», — написали поклонники в комментариях под постом Кети в Instagram.
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