Кети Топурия предстала перед поклонниками в стильном образе

Фото: Официальная страница Кети Топурии в instagram (https://www.instagram.com/keti_one_official/)

Певица Кети Топурия опубликовала фотографию в своем микроблоге. На снимке она предстала перед подписчиками в стильном образе.

На фото Кети позирует в голубого цвета кофточке с узорами, под которой надета отдающая глянцем майка.

Также ее образ подчеркивают солнцезащитные очки с ромбовидной оправой.

Фолловеры поразились снимку певицы.

«Какая красивая и стильная»; «Красотка с прекрасным голосом!»; «Уф, что за красивая девочка»; «Ну вот просто любуюсь вами!», — написали поклонники в комментариях под постом Кети в Instagram.

Читайте также: «Какая красивая!»: Кети Топурия прогулялась по саду в роскошном образе